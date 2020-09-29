Бело-красно-белая революция в Минске
- 29.09.2020, 14:01
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Яркие кадры 52-го дня протестов.
Сегодня - 52-й день белорусской революции.
«Радыё Свабода» опубликовало яркие кадры от своих читателей:
1 - комплимент от одного из белорусских кондитеров,
2 - утреннее приветствие минчанам,
3 - площадь «Единства», Каменная Горка в Минске,
4 - столб в Минской области, который раньше был или серым, или бледно-красным,
5 и 6 - переходный креатив в Минске,
7 - улица Бобруйская в Минске,
8-10 - на одном из минских прудов.