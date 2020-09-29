Бело-красно-белая революция в Минске 29.09.2020, 14:01

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Яркие кадры 52-го дня протестов.

Сегодня - 52-й день белорусской революции.

«Радыё Свабода» опубликовало яркие кадры от своих читателей:

1 - комплимент от одного из белорусских кондитеров,

2 - утреннее приветствие минчанам,

3 - площадь «Единства», Каменная Горка в Минске,

4 - столб в Минской области, который раньше был или серым, или бледно-красным,

5 и 6 - переходный креатив в Минске,

7 - улица Бобруйская в Минске,

8-10 - на одном из минских прудов.

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