В ВОЗ заявили о создании очень дешевых экспресс-тестов для COVID-19 29.09.2020, 14:55

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Они будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили о создании нового эффективного экспресс-теста, способного обнаруживать в организме человека наличие коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс конференции в Женеве, Charter97.org на основании видеотрансляции.

По его словам, тест нового образца не потребует сложного лабораторного оборудования и сможет диагностировать COVID-19 за 15-30 минут. Его стоимость оценивается в 5 долларов.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в течение полугода будет закуплено 120 миллионов экземпляров таких экспресс-тестов. Они будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов.

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