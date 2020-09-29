В ВОЗ заявили о создании очень дешевых экспресс-тестов для COVID-19
- 29.09.2020, 14:55
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Они будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили о создании нового эффективного экспресс-теста, способного обнаруживать в организме человека наличие коронавируса.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс конференции в Женеве, Charter97.org на основании видеотрансляции.
По его словам, тест нового образца не потребует сложного лабораторного оборудования и сможет диагностировать COVID-19 за 15-30 минут. Его стоимость оценивается в 5 долларов.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в течение полугода будет закуплено 120 миллионов экземпляров таких экспресс-тестов. Они будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов.