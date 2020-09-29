В Вашингтоне пикетировали посольство Беларуси 3 29.09.2020, 14:58

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Участники акции поддержали белорусов, которые борются за перемены.

В воскресенье белорусы и те, кто поддерживает их борьбу за свободу, собрались перед посольством Беларуси в Вашингтоне. Как сообщили организаторы акции сайту Сharter97.org, протестующие поддержали белорусов, которые вышли на Марш 97% в Минске.

Напомним, 27 сентября в Беларуси прошел Марш 97%, который только в Минске собрал более 100 тысяч протестующих.

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