В Вашингтоне пикетировали посольство Беларуси

Участники акции поддержали белорусов, которые борются за перемены.
В воскресенье белорусы и те, кто поддерживает их борьбу за свободу, собрались перед посольством Беларуси в Вашингтоне. Как сообщили организаторы акции сайту Сharter97.org, протестующие поддержали белорусов, которые вышли на Марш 97% в Минске.
Напомним, 27 сентября в Беларуси прошел Марш 97%, который только в Минске собрал более 100 тысяч протестующих.
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