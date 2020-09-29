Президент Франции Макрон высказался о мирном переходе власти в Беларуси

Президент Франции Макрон высказался о мирном переходе власти в Беларуси23
- 29.09.2020, 15:19
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Об этом он заявил после встречи со Светланой Тихановской в Вильнюсе.
Франция, Германия и Евросоюз стремятся подтолкнуть белорусские власти к согласию на посредничество ОБСЕ. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник на встрече со студентами Вильнюсского университета, сообщает «Радыё Свабода».
«Мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество произошло в ближайшие дни или недели», — сказал французский лидер.
По его мнению, Беларусь «нуждается в таком процессе, который бы обеспечил мирный переход власти. Это позволило бы признать все составные части гражданского общества страны, обеспечить освобождение из тюрем тех, кто содержится там за свою политическую деятельность. И провести свободные выборы под международным наблюдением.
«С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций. А с другой — вести диалог с Россией, потому что мы не сможем добиться здесь результатов без участия президента Путина на этом этапе», — подчеркнул Макрон.
«Мы уже совершенно четко заявляли, начиная с августа, что считали бы ошибкой и недопустимой провокацией, если бы Россия вмешалась с использованием военных или сил полиции. Это должно оставаться внутренним делом Беларуси, без вмешательства ее соседей, и мы все вместе должны вести дело к такому посредничеству», — добавил французский лидер.