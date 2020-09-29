Студенты БГУИР собрались на традиционную «сидячую забастовку» 29.09.2020, 15:43

2,261

Видеофакт.

Как сообщают читатели сайта Сharter97.org, студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники проводят «сидячую забастовку». Отметим, что акция студентов проходит каждый день, количество участников увеличивается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».