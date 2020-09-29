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Студенты БГУИР собрались на традиционную «сидячую забастовку»

  • 29.09.2020, 15:43
  • 2,261
Студенты БГУИР собрались на традиционную «сидячую забастовку»

Видеофакт.

Как сообщают читатели сайта Сharter97.org, студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники проводят «сидячую забастовку». Отметим, что акция студентов проходит каждый день, количество участников увеличивается.

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