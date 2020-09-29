Брестский активист: Власть понимает только один аргумент — площадь 8 29.09.2020, 16:43

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Протестующие против завода АКБ под Брестом отреагировали на новость о продолжении стройки.

Как стало известно, cтроительство аккумуляторного завода под Брестом продолжат. Для «Салiдарнасцi» ситуацию вокруг скандальной стройки прокомментировал брестский активист Дмитрий Бекалюк.

— С моей точки зрения, данное решение (об отмене приостановки строительства) говорит о том, что с момента его принятия все обещания Лукашенко, данные брестчанам, по поводу проведения референдума, утратили силу. Высшим должностным лицом было четко заявлено, я лично присутствовал на той встрече (22 июня — прим..), что никаких пусконаладочных работ на заводе не будет до проведения референдума.

За это время исполнительная власть не сделала ничего, чтобы инициативабыла реализована.

Брестчан нагло обманули. Если Лукашенко клянется, обещая, что судьбу завода решит референдум, а потом власть разрешает пусконаладочные работы, то для меня очевидно, что право и закон в нашей стране не работают.

Мы намерены обратиться в природоохранные ведомства России и Польши, а также в международные экологические организации, чтобы донести до них нашу позицию. А она осталась неизменной: данный завод представляет угрозу экологической безопасности.

Власть выступила на стороне бизнесменов, приближенных к самой власти. С моей точки зрения, сейчас все стало на свои места.

Власть показала, чего она стоит и чего стоят для нее интересы обычных граждан. Она понимает только один аргумент — площадь. И мы, конечно же, будем отстаивать свое право на безопасную жизнь и здоровье, свои и своих детей.

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