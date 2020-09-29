Боец ММА: У власти в Беларуси неадекватный человек 3 29.09.2020, 16:08

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Илья Ходкевич активно поддерживает тех, кто выходит на протесты.

Белорусов, мирным путем борющихся за перемены, поддерживают по всему. Солидарность проявляют в том числе спортсмены, демонстрируя отношение к нынешней власти и беспределу силовиков. Одним из тех, кто показал, что он с народом, стал белорусский боец MMA Илья Ходкевич.

Уроженец Гомеля уже больше четырех лет живет и тренируется в Москве, принимает участие в российских турнирах, но всегда подчеркивает, что он – белорус. После недавней победы на турнире Fight Nights Global Илья сфотографировался с бело-красно-белым флагом и разместил снимок на своей странице в инстаграме.

В интервью «Трибуне» Ходкевич, имеющий за плечами звание победителя Кубка мира по боевому самбо-2017, медали чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта, а ныне действующий профессиональный боец MMA рассказал об отношении к ситуации на Родине и действиям силовиков, о том, почему не смог проголосовать на выборах в Москве, а также о мнении знакомых россиян насчет Александра Лукашенко.

– Сперва расскажи о турнире Fight Nights Global, на котором ты одержал победу

– Его проводила одноименная российская компания, одна из крупнейших в сфере MMA в стране и в принципе в Европе. Все поединки прошли в Москве в концертном зале «Мир». Было там несколько чемпионских боев, несколько рейтинговых. И в итоге я стал чемпионом (в категории до 70 кг белорус одержал победу над россиянином Курбанали Исабековым раздельным решением судей – прим.).

Нужно сказать, что я в Москве живу уже четыре с половиной года, там же тренируюсь, все бои провожу в России. Поэтому мое участие в турнире организовать было несложно, тем более такими вопросами занимается мой менеджер.

– Почему ты уехал в Москву?

– Переехал, еще когда учился в БГУФК на тренера по самбо. Видел просто, что перспектив развития, в том числе по части MMA, в Беларуси нет, со стороны государства и спонсоров не было поддержки, да и, по сути, профессионально к этому виду спорта мало кто относится. А мне хотелось прогрессировать, расти, вот и решил, что проще сделать это в Москве. Тут больше возможностей, финансов, перспектив. Вот в 19 лет и переехал в Россию, а БГУФК окончил заочно. Сейчас выступаю на различных турнирах за московский клуб «Львиное сердце».

– Однако в титрах рядом с твоей фамилией все равно стоит белорусский флаг.

– А как по-другому? Перед одним из последних боев меня объявили как бойца, который выступает за Москву. Но в этот раз я специально попросил организаторов, чтобы они указали, что я белорус и выступаю за эту страну. Я патриот в любом случае, и уж тем более в такой ситуации, которая сейчас разворачивается в Беларуси. Поэтому и захотел показать, что с народом, сфотографировавшись с бело-красно-белым флагом.

– Откуда, кстати, у тебя флаг?

– Друзья передали из Минска по моей просьбе. Просто, понимаешь, эти цвета полностью отражают мою позицию относительно сегодняшних событий. Плюс БЧБ – наш исторический флаг. Почему не могу показать свое отношение к нему?

– Тайбоксер Виталий Гурков выходил с ним на ринг. Ты не планировал сделать так же?

– Мог бы, если честно, но организаторы попросили не делать ничего подобного. На большой арене просят не смешивать политику и спорт. Да, я бы мог наплевать на все и всех, выйти с БЧБ, но после могли бы быть у организаторов и у меня проблемы. Так что лучше не рисковать.

– Поэтому ты решил после боя попозировать.

– Планировал такой порядок заранее, и рад, что все удалось. Радует, что друзья и в России, и в Беларуси меня поддержали. Да и вообще, считаю, я выразил позицию нормального, здорового, адекватного человека. Я, как и многие, выступаю за честные выборы, за прекращение выполнения силовиками преступных приказов, свободу и независимость государства. Все всё прекрасно понимают и видят.

– Как твои коллеги и друзья из клуба смотрят на все, что происходит в Беларуси?

– Так же, как и я. Да и не стоит разделять – россиянин, белорус или представитель другой страны. Любой адекватный человек понимает, что происходит в Беларуси, поэтому позиция у всех одна, независимо от страновой принадлежности. Тем более благодаря интернету, телеграмм-каналам люди могут увидеть правду, реальность того, что происходит. Телевизору уже никто не верит. Мои друзья и знакомые в Москве тоже все отслеживают по телеграмму. Их очень впечатляет единство нашего народа. А вот ужасает, конечно, поведение силовых структур, если их можно так назвать. Я бы их как-то по-другому называл. Трусы, позор страны и народа. Это люди, которые вообще непонятно зачем находятся на планете Земля.

– Глядя из Москвы на все события в Беларуси, понимаешь, что это все творится на твоей Родине?

– С одной стороны да, понимаю. Но, если честно, никогда не мог представить, что в Беларуси случится что-то подобное. Хотя ближе к выборам можно было нечто такое представить. Я понимал, что Лукашенко не оставит власть, поэтому можно было предположить, что будут на выборах фальсификации, обман и прочее. Примерно подозревал, что в таком случае произойдет что-то нехорошее, но, честно, надеялся, что милиция, сотрудники силовых структур в большинстве своем все-таки окажутся на стороне народа. Но этого не произошло, поэтому все начало развиваться по тому сценарию, который мы увидели. Уверен, если бы военные и милиция поддержали народ, то все давно бы закончилось.

– Почему ты думал, что силовики пойдут за народ, если они подчиняются Лукашенко?

– Плевать, кому ты подчиняешься. Ты в ответе в первую очередь перед своей совестью, перед народом. Да и у тебя же есть мозги! Если командиры отдают преступные приказы, не выполняй их. Если ты исполняешь, сам становишься преступником. Все же предельно просто. Поэтому я надеялся на совесть людей, но мои надежды на оправдались, к сожалению.

– Честно тебе скажу, удивлен, что у тебя были такие надежды, тем более учитывая то, как проходили предыдущие выборы и акции протестов.

– Ну почему же? Все мы люди, у всех есть совесть. Силовики, милиция – это такой же народ, как и мы. Да и сейчас мы видели примеры, когда силовики все же уходили со своих постов, со службы, и народ их в итоге поддержал. Уверен, если большинство силовиков уйдет, перестанет выполнять преступные приказы, простые белорусы их поддержат, будут считать нормальными, адекватными людьми. И всю ситуацию в Беларуси можно быстро решить.

Похожая ситуация, кстати, была в Армении. В 2018 году в стране случилась революция, но армия встала на сторону народа, и все в итоге закончилось спустя несколько недель после начала. Так же нужно сделать и в Беларуси.

– Но в нашей стране такое представить тяжело, потому что даже силовики запуганы нынешней властью, они понимают, что если уйдут со своих постов или перестанут выполнять преступные приказы, им не поздоровится.

– Да, согласен. Но если уйдет один, два, три человека – это одна история. А если уйдут 100, 200 тысяч человек? И всё разрешится. Власть перейдет к народу. Да, кажется, что все просто, однако нужно понимать, что люди действительно боятся сделать шаг. Необходимо как-то правильно все организовать, реализовать, донести до людей правду. Вот только, по-моему, это нужно делать более настойчиво.

***

– Ты боец MMA, тренер по самбо и, естественно, понимаешь, как контролировать свою силу. А можешь понять, почему омоновцы так зверствуют на улицах, почему они применяют неадекватную силу против мирных жителей?

– Я уверен, что те люди, которые делали всю эту жесть, обижены жизнью. Наверняка у них не получилось реализовать себя или в спорте, или в учебе, или в какой-то другой сфере. В итоге омоновцы, не реализовавшие себя, свою обиду вымещают на простых людях. И при этом не понимают, что в своей нереализованности они виноваты, по сути, сами. Плюс власти подогревают жестокость силовиков – или запугивают, или выделяют какие-то финансы.

А еще есть такие люди, которые верят в то, что митингующие – реально провокаторы, что обычные граждане видят в интернете одну картинку, а реальность совсем другая. Мне даже довелось пообщаться в соцсетях с несколькими силовиками, которые убеждали меня в подобных вещах. Я уверен, что люди, у которых в принципе нет мозгов, которыми легко манипулировать, будут верить во все, что говорят власти.

***

– Твои друзья в Москве не спрашивают, почему Лукашенко так держится за власть и не хочет уходить?

– И не только спрашивают, тут вообще все в курсе белорусских событий. На такси едешь, так в новостях по два раза об этом говорят. В том числе о том, что Лукашенко провел свою инаугурацию тайно и самостоятельно. Когда это случилось, россияне были просто в шоке, многие говорили, что Лукашенко – просто неадекватный человек. А я, если честно, не был удивлен, что все так прошло. После всех последних событий вообще ничему не удивляюсь. Лукашенко находится на своей планете, говорит об американцах, которые следят за ним из космоса, еще какие-то вещи. Чему тут удивляться? Однозначно, у власти в Беларуси сейчас находится неадекватный человек. Я бы больше удивился, если бы ЦИК написал, что Лукашенко не набрал больше всех голосов. Знаешь, еще до выборов даже в России многие люди, политики говорили, что не представляют, как он отдаст свою власть. Предполагали, что он всеми силами будет держаться за нее. Не побрезгует ничем – нарушить закон для Лукашенко не станет проблемой. Что мы сейчас и видим.

– У тебя родственники в Минске есть?

– Да, и не только в Минске. И, честно скажу, есть опасения за них, поэтому всячески стараюсь поддержать родных и близких, интересуюсь их делами. Но переезжать ко мне они не особо хотят, предпочитают оставаться у себя, только ведут себя максимально аккуратно.

Знаешь, если бы не было у меня сейчас родственников в Беларуси, то я проявлял бы свою гражданскую позицию более активно. Например, вышел бы на ринг с бело-красно-белым флагом, больше бы постов в инстаграме размещал. Но пока я сдерживаюсь, чтобы на навредить родным.

– Никто из твоих друзей не выходил на улицы в Минске?

– Были те, кто ходил на акции, на митинги, на воскресные марши. За некоторыми из моих друзей даже бегал ОМОН, но, к счастью, никого не задержали. Да, они спортсмены, могли бы дать отпор силовикам, но тебя же потом посадят. Да и, уверен, силовики в случае чего могут и боевое оружие применить. Так что лучше убежать.

– Ты хотел присоединиться к друзьям, поучаствовать в марше?

– Очень хочу туда попасть, но сейчас сделать это тяжеловато из-за коронавируса. В Беларусь въехать мне легко, тем более у меня белорусский паспорт, но как потом попасть обратно в Россию? Если бы не проблемы на границе, если бы не коронавирус, я бы точно оказался на марше.

– Акции в поддержку белорусов проходят в Москве у посольства нашей страны. В них ты участвовал?

– Конечно, по-моему, люди до сих пор там стоят. Пусть в небольшом количестве, но все же продолжают акции. Я сам ходил туда в день выборов и на следующие сутки. Помню, 9 августа нас разогнали, а вот в понедельник особо не гоняли, тем более мы же ничего противозаконного не делали, спокойно стояли. Я бы и дальше ходил на акции, но у меня началась активная подготовка к боям, а это двухразовые тренировки, поэтому уже не было времени.

– А ты ходил на выборы?

– Да, ездил в посольство в Москве, но проголосовать не удалось, а хотел оставить свою подпись, естественно, за Светлану Тихановскую. Пришел на участок я в часа два и простоял вплоть до закрытия. Там было сделано все, чтобы проголосовало как можно меньше людей, запускали избирателей очень медленно. Очередь выстроилась на несколько километров, и люди постоянно добавлялись. Как мне показалось, не проголосовало тысячи четыре, очень многих не запустили. Но люди все равно стояли до конца. Ближе к восьми вечера появилась информация, что позволят заходить в посольство и дальше, чтобы проголосовать, но вдруг резко все обрубили, все двери закрыли. Мы стояли на улице, пытались что-то выяснить, но приехала Росгвардия и всех разогнала. Где-то час мы успели постоять, прежде чем нас разогнали. И делали это, кстати, без применения силы, но крика было много. А в посольстве нам сказали, что нужно было приходить в дни досрочного голосования. Но мы же понимаем, что делать это было просто бессмысленно.

– Ты до всех событий был аполитичен?

– Можно сказать да. Я следил за всем, понимал, что происходит, но был уверен, что ничего изменить нельзя. Большинство моих друзей и знакомых думали так же, поэтому потихоньку искали перспективы за границей. Но сейчас, когда появилась возможность все изменить, взгляды поменялись, все поперли :)

***

– Знаешь, какая жесть сейчас творится в белорусском спорте?

– Да, в курсе, как ведут себя чиновники и что прессуют спортсменов. Это полнейший беспредел, как, в принципе, и во сферах в Беларуси. Даже не знаю, как по-другому это описать. Чиновники запугивают людей, пытаются закрыть всем рты, но они не понимают, что своими действиями только провоцируют белорусов. Людям не остается ничего, кроме как еще больше сопротивляться, переть только вперед.

Спортсмены протеста говорят о запугивании в стиле 90-х и создали санкционный список. Чиновники-силовики уверяют: никаких угроз нет

– Наши топовые спортсмены в такой ситуации говорят, что готовы уехать из Беларуси и выступать за другие страны.

– А что им еще делать? Люди готовятся к Олимпиадам, кладут на это все свою жизнь, а у них отнимают возможность выступить на Играх. Это разве нормально?

Хочу сказать, что я тоже подписал открытое письмо спортсменов, выразил свое отношение ко всем событиям в стране. И мне бояться нечего, потому что ни в каких сборных не состою, в госорганизациях не числюсь. Так что мне плевать на какие-то санкции.

– Как ты узнал об этом письме?

– Знакомые спортсмены написали, что есть возможность подписать такое письмо. И если солидарен, то могу сделать это. Естественно, я поставил свою подпись.

– Илья, некоторые могут сказать, что ты живешь и работаешь в Москве, тебя события в стране не затронули, чиновники не прессуют. Зачем тебе все это?

– Паспорт у меня белорусский, я гражданин Республики Беларусь. Поэтому все, что происходит на Родине, меня касается. И не важно, в какой стране я живу и работаю. Да и, повторюсь, мой переезд в Москву – по большей части вынужденная мера. Если бы у нас были условия для роста, причем не только в спорте, никто бы не уехал из страны. Но мы видим, как по всему миру проходили акции солидарности с белорусским народом, на улицы в разных городах и странах выходили белорусы, которые в свое время вынуждены были уехать. Наверняка они бы хотели жить на Родине, но им просто не оставили вариантов. Да и я сам прошел через многие испытания: нищенское финансирование, плохие условия для тренировок и выступлений. А я хотел развиваться, расти, поэтому и уехал туда, где сделать это возможно.

– Ты рассматриваешь вариант возвращения в Беларусь?

– Когда-нибудь точно вернусь. Но пока активно выступаю, такой вариант маловероятен. В Москве я тренируюсь, работаю детским тренером, тут все отлажено, поэтому ехать в Беларусь нет особого смысла.

Фото: из личного архива Ильи Ходкевича, pressball.by, euroradio.fm

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