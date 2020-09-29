Давайте быстрее изгоним мерзавца 5 29.09.2020, 16:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Нас миллионы по всей стране.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что Лукашенко безнадежно устарел и «только путается у людей под ногами».

- Мы хотим избавиться от стабильности нищеты, стабильности бесперспективности и стабильности беззакония, которое олицетворяет Лукашенко, и построить новую Беларусь, в которой очень хочется жить. Чего мы хотим на самом деле?

Мы хотим гордиться нашим президентом и уважать его, потому что он работает не покладая рук для нас всех. Мы доверяем ему, потому что он открыт, честен и компетентен. У него потрясающая команда лучших из лучших, они быстро выведут страну из тупика.

Мы хотим безгранично уважать наших судей, искренне называть их «Ваша честь», потому что они твердо стоят на страже закона. Им никто не указ, и любой гражданин может выиграть дело хоть против налоговой инспекции, хоть против президента.

Мы хотим уважать наших полицейских (мы ведь избавимся от советского термина «милиция»), видеть в них наших защитников и помощников, а не ментов или сволочей в погонах.

Мы хотим огромного количества самых разнообразных вакансий с такими же окладом как в Польше, Чехии или Венгрии. Мы хотим иметь сбережения и регулярно ездить в отпуск, а не постоянно экономить на всем и жить от зарплаты до зарплаты.

Мы хотим свободы реализации наших идей в бизнесе, в политике или общественной деятельности; мы хотим получать гранты от любых международных организаций и реализовывать потрясающие проекты без оглядки на государство.

Мы хотим путешествовать по Европе без виз, чувствовать свое достоинство, жить без страха, радоваться захватывающим перспективам и возможностям в свой собственной стране, а не за границей.

Лукашенко безнадежно устарел, он путается под ногами, не дает нам жить так, как мы хотим и заслуживаем. Давайте быстрей изгоним мерзавца. Для этого нужно всем нам выйти на улицы в будний день и уже не уходить. Вышли, погуляли, разошлись – не работает. Нас миллионы по всей стране, нас никто не сможет разогнать. Через три дня страна станет полностью нашей, и мы наконец начнем жить по-новому.

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