Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25
- 29.09.2020, 17:11
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Ереван заявил, что F-16 поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.
Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе военного ведомства
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.