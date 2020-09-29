Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25 29.09.2020, 17:11

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Фото: Armenian Defense Ministry Press Service

Ереван заявил, что F-16 поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.

Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе военного ведомства

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.

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