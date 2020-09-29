Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников 4 29.09.2020, 17:16

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Фото из открытых источников

(обновлено) Страны выступили с общим заявлением.

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и других высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-служба британского МИД.

Под санкции попали: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, глава администрации диктатора Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, зам главы МВД Александр Барсуков, зам главы МВД Юрий Назаренко, зам командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков, глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Британские санкции против Лукашенко включают запрет на въезд в Британию и заморозку активов.

Аналогичные меры ввела Канада.

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