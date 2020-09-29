Беларусь получила самую высокую оценку риска по методике ОЭСР 1 29.09.2020, 17:35

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ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Риск инвесторов оценивается как максимальный.

Шведское национальное агентство экспортных гарантий EKN повысило страновой риск Беларуси по методике ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) до самого высокого уровня — 7, сообщает office life.

Не так давно в обзоре, датированном 31 мая 2018 года, агентство отмечало, что уровень риска Беларуси равен 6. При этом такая оценка была дана именно в 2018 году. Как минимум с 2012-го по 2017 год риск оценивался в 7 баллов.

Страна характеризуется «авторитарным политическим режимом» и «командной экономикой».

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