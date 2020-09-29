Беларусь получила самую высокую оценку риска по методике ОЭСР

Беларусь получила самую высокую оценку риска по методике ОЭСР1
- 29.09.2020, 17:35
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Риск инвесторов оценивается как максимальный.
Шведское национальное агентство экспортных гарантий EKN повысило страновой риск Беларуси по методике ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) до самого высокого уровня — 7, сообщает office life.
Не так давно в обзоре, датированном 31 мая 2018 года, агентство отмечало, что уровень риска Беларуси равен 6. При этом такая оценка была дана именно в 2018 году. Как минимум с 2012-го по 2017 год риск оценивался в 7 баллов.
Страна характеризуется «авторитарным политическим режимом» и «командной экономикой».