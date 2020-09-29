У свободных микрорайонов Бреста появились свои флаги 29.09.2020, 17:47

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фото: b-g.by

Фотоподборка.

После выборов на фоне мирных акций протеста в Беларуси стала расти популярность бело-красного-белого флага. С ним выходят на воскресные Осенью популярность БЧБ-флага настолько выросла, что жители городов даже начали придумывать новые флаги своих населенных пунктов, микрорайонов и даже отдельных улиц. Брест тоже не остался в стороне.

Редакция «Брестской газеты» собрала из групп микрорайонов эти флаги и представляет вашему вниманию подборку.

Центр

Жители центральной части Бреста в качестве символа выбрали изображение местного Биг Бена – башню с часами брестского ЦУМа, которая является одной из визитных карточек города.

Это первый вариант – с красной башней и надписью под ней:

А это второй – часы в черном цвете и без подписи.

На этом жители центра Бреста решили не останавливаться. В сеть стали выкладывать флаги отдельных улиц, расположенных в сердце нашего города.

Вот тут флаг улицы Пушкинской. Но вместо поэта Александра Сергеевича, в честь которого она названа, авторы поместили на флаг пушку.

А вот это флаг с изображением космонавта придумали для одноименного бульвара в Бресте. Мы обратили внимание, что появился он вскоре после того, как 13 сентября на углу этого самого бульвара и проспекта Машерова в Бресте мирно протестующих людей разгонял водомет, а людей на бульваре и в его дворах задерживали экипированные сотрудники ОМОНа, которых в народе называют «космонавтами».

Не забыли горожане и про улицу Набережную.

Отдельный флаг посвящен и Брестскому речному порту. На нем изобразили якорь.

А вот соседи главной достопримечательности Бреста – крепости – и микрорайона, который горожане сокращенно называют Героевка от улицы Героев обороны Брестской крепости (ГОБК), предложили сразу несколько вариантов.

Вот они:

Восток

На бело-красно-белых флагах восточной части города фигурирует въездной знак в город со стороны Востока. А также узнаваемые, пожалуй, всеми жителями Бреста 20-этажки, возвышающиеся на улице Московской. Возле одной из них во второй день протестов, кстати, был смертельно ранен сотрудниками правоохранительных органов брестчанин Юрий Шутов. Позже на месте трагедии возник стихийный мемориал, посвященный погибшему горожанину.

Киевка

Хоть этот район и находится также на востоке города, брестчане, думаем, поймут, почему у них свой флаг… На всех вариантах – железнодорожная тематика.

Ковалевка

Жители этого микрорайона города решили также поэкспериментировать с названием. А поскольку слово «коваль» с белорусского переводится как кузнец, авторы флага решили изобразить на нем главное орудие его труда – молот. Рядом с ним – чайки. Эти птицы ассоциируются с этим районом из-за близости Гребного канала.

Вулька

Жители Вульки решили поиграть с первой буквой В, заменив ее на латинскую V, которая ко всему прочему является символом победы.

Юго-запад и Волынка

Эти два района решили объединиться и создали совместный флаг. На нем – детали компаса, а в центре – храм.

Южный

Не остались в стороне и жители юга Бреста. На их флаге – солнце.

Идем дальше…

Березовка

Мы нашли два варианта, однако на обоих за основу взяли дерево – березу. На одном – стволы, на другом – лист с «Погоней» в центре. С изображением последнего, кстати, на празднике района в прошедшую субботу, 26 сентября, был целый 5-килограммовый торт.

Дубровка

Несколько вариантов БЧБ-флага для этого района с изображением желудя, дуба и его листвы.

Но есть и вот такой оригинальный с таксистом в исполнении Анатолия Папанова. Так и вспоминается его реплика из фильма «Бриллиантовая рука»: «Кто заказывал такси на Дубровку?»

Речица

Изображение герба «Погоня» использовали в своем флаге и жители Речицы. Сверху написали название микрорайона, а внизу – города.

А вот и еще варианты флага этого микрорайона.

Задворцы

Ну и, наконец, самый пикантный флаг нашей подборки. Это микрорайон Задворцы.

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