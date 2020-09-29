Сергей Щурко: Мы находимся в исторически удачном моменте, когда формируется белорусская нация 1 29.09.2020, 17:49

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Сергей Щурко

Этот год мы проживаем с чувством какого-то особенного достоинства.

Автор «Прессбола» Сергей Щурко сегодня вышел на свободу после 15 суток ареста. Журналист рассказал «Радыё Свабода» об условиях содержания, а также поделился мнением о происходящем в стране.

«Мы ничему не удивляемся в нашей стране: мы обсуждали это со всеми ребятами, потому что сидишь в разных камерах. У всех такие удивительные истории. Я понимаю, что правовая система в нашей стране просто рухнула. Наверное, есть еще какое-то дно, но то, что мы видим... Странно, делают они, а стыдно нам почему-то за них.

Привезли на Окрестина и сказали: «Вы, наверное, думаете, что вас тут будут бить или еще какие-то репрессии. Вот увидишь: ничего не будет». На самом деле ничего не было. На Окрестина кормят хуже, матрацы у них не очень удобные. На Окрестина почище, чем в Жодино. Но здесь тюрьма.

Большой плюс, что познакомился с большим количеством хороших людей из разных сфер нашей жизни. В каждой камере хоть один айтишник находится. Так что страна стоит на правильном пути.

Как бы там ни было, ты все равно потом приходишь к адвокату, потому что знаешь, что правовая система дала сбой. Непонятно почему. Все наладится, виновные будут выявлены, заказчики найдены.

Мы находимся в исторически удачном моменте, когда формируется белорусская нация. Мы должны это понимать как умные люди, как журналисты. Поэтому этот год мы проживаем с чувством какого-то особенного достоинства», – сказал Щурко.

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