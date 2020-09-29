Сколько заразившихся коронавирусом в Литве? 29.09.2020, 17:58

Статистика заболеваний в стране-соседке Беларуси.

За прошедшие сутки в Литве выявили 88 новых случаев коронавируса, передает Сharter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По состоянию на 29 сентября, от коронавируса умерли 92 человека. Еще 19 больных скончались по другим причинам.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирус был подтвержден у 4578 человек. 2118 продолжают болеть. 2349 человек выздоровели, в изоляции находятся 22 976 человек.

С 1 июня зафиксировано 269 привозных случаев коронавируса.

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