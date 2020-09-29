«Никаких денег, пока не выполнят требования» 29.09.2020, 18:13

Линейка в 61 школе 1 сентября 2020 года

фото: tut.by

Более 300 родителей детей, которые учатся 61-ой школе Минска написали открытое обращение.

Родители детей, которые учатся в 61 школе (район «Маяка Минска»), подготовили электронную петицию в адрес администрации. Собрано уже более 300 подписей. В письме перечислены требования к учителям — никакой идеологической работы под видом информационных часов, никакого давления со вступлением в БРСМ. Родители не будут помогать школе деньгами, пока их мнение не будет услышано, пишет rebenok.by.

В обращении подчеркивается, что любая политическая работа с детьми в школе аморальна и противозаконна, потому как противоречит статьям 4 и 33 Конституции Беларуси.

— Политики и идеологи приходят и уходят, а способность самостоятельно и независимо мыслить останется и будет помогать нашим детям жить достойно и счастливо в течение всех последующих лет жизни, — пишут родители.

Они просят, чтобы учебный процесс оставался полностью вне политики, а информационный час был исключен из расписания. Кроме того, родители требуют уважать права детей и родителей и недовольны тем, что их не пускают на территорию школы (напомним, в школах это объясняют мерой безопасности в связи с коронавирусом).

— Превентивно отбирать у учащихся телефоны и другие личные вещи, когда это напрямую не вредит образовательному процессу, также недопустимо и противозаконно, — говорится в обращении.

Напоминают родители учеников и о выборах, которые прошли на территории школы. В письме подписавшиеся выражают недоверие членам администрации и учителям, которые были членами избиркомов, и ждут от них публичных извинений.

До выполнения этих требований родители отказываются от оплаты попечительских взносов и любых других расходов (ремонт, подписки и др.). Школа обязана обеспечивать все это за счет бюджетных средств, «которые формируются в том числе и за счет налогов», считают авторы письма. Также родители намерены бойкотировать школьные субботники, сбор макулатуры, формирование родительских комитетов и оставляют за собой право при необходимости не водить детей в школу.

Работают ли подобные инициативы?

Под документом можно увидеть более 300 подписей, правда, это не значит, что их оставили 300 семей. Как объясняет местная активистка и мама двоих детей Любовь Ковальчук, родители, у которых двое детей, могли подписываться несколько раз.

— Калі гэта адкінуць, то меншыя лічбы атрымоўваюцца, людзі ўсе ж такі напалоханыя. Спачатку подпісы ўвогуле збіралі на папяровай аснове. І бацькі былі вельмі запужаныя, не пакідалі подпісы. А потым мы зрабілі электронную петыцыю, і яе падпісала значна больш людзей. Гэта адна ініціатыва. Есць і другая — амаль падобны ліст, але крыху падпрацаваны, з подпісамі на папяровай аснове, мы даслалі ў Міністэрства адукацыі і ў адміністрацыю раёна. Пакуль што адказаў мы не атрымалі.

Официального ответа от школы тоже не было. По словам родителей, они отправили обращение в электронном виде через сайт школы. Любовь убеждена, что учителя об обращении знают.

— Мы зрабілі ў телеграме суполку, дзе абмяркоўваем патрабаванні, і туды трапіла завуч, яна ніяк, канешне, не адказвае, але можна зрабіць выснову, што адміністрацыя дакладна ведае пра наш ліст.

Несмотря на выставленные требования, информационные часы из расписания никто не убрал, рассказывает мама. Тут каждый родитель решает для себя сам: разрешать ребенку ходить на эти занятия или нет.

— У мяне адзін хлопец вучыцца ў шостым класе, адзін — у чацвертым, і я напісала асабістую заяву, што забараняю ім удзельнічаць у інфармацыйных і класных гадзінах, калі там не абмяркоўваюцца класныя пытанні, а нейкія іншыя. І маіх дзяцей не затрымліваюць — яны сыходзяць з гэтых заняткаў.

Что касается давления со вступлением в ряды БРСМ, о таких фактах в последнее время не слышно, обсуждаются только случаи из прошлого. Денег от родителей сейчас также никто не просит. Но тут важно отметить, что и в предыдущие годы в этой школе взносы в попечительский совет в первой четверти родители не платили.

— У нас заўседы было так: у першай чвэрці мы не збіраем грошы, другая, трэцяя і чацвертая чвэрць — збіраецца па адной базавай велічыні. Я сама прынцыпова не здаю грошы ўжо два гады, гэта мае асабістае рашэнне, і мяне не турбуюць. Ведаю, што ў гэтым годзе людзі сталі адмаўляцца пераводзіць грошы, але што будзе дакладна ў другой чвэрці, зараз сказаць складана.

Журналистам не удалось получить комментарий у администрации школы. Директор Ирина Цубикова не отвечает по номеру, указанному на сайте школы. Заместители не говорят, где руководитель (по словам родителей, у нее оформлен больничный лист). Также замы отказываются комментировать ситуацию без директора, один из специалистов заверила, что не знает ничего об обращении родителей, в школе будут с этим разбираться.

Напомним, это уже не первый случай, когда родители пытаются отстаивать свои права с помощью открытых обращений. Авторы письма к администрации минской гимназии № 56 также выступили резко против идеологической работы с детьми, осудили фальсификацию выборов и отказались от уплаты взносов в попечительский совет. Кроме того, они попросили уволиться педагогов, запятнавших свое имя на выборах. Никакой реакции от администрации не последовало.

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