Какой будет погода в последний день сентября 29.09.2020, 18:24

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Прогноз погоды по Беларуси на 30 сентября.

30 сентября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет падать.

1 октября погоду в стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе, в южных и юго-западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью в южных районах, утром и днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +13..+19°С.

2 октября погоду в стране будет определять малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С.

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