Первые дебаты Трампа и Байдена: где и когда смотреть 7 29.09.2020, 18:31

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Дебаты пройдут в Кливленде.

Первые дебаты двух кандидатов в президенты США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена пройдут в ночь на 30 сентября в Кейсовском университете Западного резервного района в Кливленде (штат Огайо), сообщил "Голос Америки".

Ведущим будет журналист Fox News Крис Уоллес. Он выбрал темы для дебатов: результаты работы обоих политиков на высоких должностях, назначение судьи Верховного суда США, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, экономика, расовые вопросы и насилие в американских городах, защита избирательного процесса.

Подбор тем раскритиковали демократы – более 30 сенаторов потребовали включить вопрос преодоления изменения климата.

Как пишет Assoсiated Press, штаб Байдена приуменьшает значение дебатов, полагая, что вопросы о подорванной экономике и пандемии могут быть неудобными для Трампа. В штабе действующего президента США обыграли масштаб мероприятия – там считают, что оно будет переломным моментов гонке, а Трамп нанесет урон рейтингу Байдена.

Дебаты начнутся в 21.40 по Вашингтону завтра, 30 сентября (в 3.40 по Минску) и продлятся 90 минут. Транслировать с переводом на русский будет телеканал "Настоящее время".

Дебаты в Кливленде станут первыми из трех раундов очных встреч Трампа и Байдена. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, проведенного 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

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