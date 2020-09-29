Лукашенковский Мининформ лишил tut.by статуса СМИ 23 29.09.2020, 18:39

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Приказ министра информации Игоря Луцкого начнет действовать с 1 октября.

Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания tut.by с 1 октября, говорится в приказе министра Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

В документе, который сегодня получила редакция, говорится, что министр информации Игорь Луцкий приказывает: приостановить выпуск сетевого издания tut.by c 1 октября по 30 декабря 2020 года.

Что это значит?

По приказу министра, с 1 октября tut.by утратит статус СМИ. При этом сайт по-прежнему будет работать как интернет-ресурс.

Да, статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Но напомним, tut.by был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого - с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Начиная с 7 августа 2020 года tut.by получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

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