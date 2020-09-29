Законодатели из 29 стран мира потребовали от режима Лукашенко освободить политзаключенных 6 29.09.2020, 19:06

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ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

274 законодателя также призвали режим Лукашенко прекратить насилие в отношении белорусского народа.

Американские законодатели со своими международными коллегами направили письмо Лукашенко с требованием немедленно освободить Марию Колесникову и снять с нее все обвинения. Законодатели также призывают к немедленному освобождению членов Координационного совета Максима Знака, Ильи Салея и других политических заключенных, в том числе Виталия Шклярова, гражданина США и Беларуси и мужа американского дипломата, незаконно заключенного в тюрьму, передает «Голос Америки».

«Мы очень встревожены задержанием ключевых членов Координационного совета таких как Мария Колесникова. По словам свидетелей, Колесникова была похищена среди бела дня, и силы безопасности попытались, но не смогли депортировать ее в Украину». – отмечают авторы письма. «Арест Колесниковой не положит конец демонстраций белорусов за свободу в Беларуси. Это также не уменьшит нашу коллективную решимость поддержать белорусский народ и привлечь к ответственности режима Лукашенко и иностранных игроков за серьезные нарушения прав человека, совершенные против белорусов».

274 законодателя также призвали режим Лукашенко прекратить насилие в отношении белорусского народа в соответствии с обязательствами Беларуси в соответствии c Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и действиями режима и полностью привержены использованию наших законодательных полномочий для защиты и поддержки белорусского народа», – подчеркивают законодатели.

Авторы письма отметили, что «решительно поддерживают тщательно продуманные санкции против нарушителей прав человека в Беларуси и за ее пределами в координации с трансатлантическими союзниками и международными партнерами».

Свои подписи под письмом поставили также парламентарии Украины, Молдовы, Финляндии, Польши, Бельгии, Румынии, Нидерландов, Словакии, Италии и других стран.

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