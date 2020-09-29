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Клинические испытания российской вакцины начались в Беларуси на неделю раньше

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  • 29.09.2020, 19:01
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Клинические испытания российской вакцины начались в Беларуси на неделю раньше
фото: dpa/yonhap

Примечательно, что Беларусь - первая страна, куда была поставлена российская вакцина.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начались в Беларуси на неделю раньше, чем планировалось. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на совещании у Путина, сообщает ТАСС.

- Хочу отметить, что во взаимодействии с коллегами из Беларуси поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. Как мы и планировали, даже с опережением, начали эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси, — сообщил российский министр.

Беларусь — первая страна, куда была поставлена российская вакцина. Клинические испытания пройдут в восьми медицинских учреждениях нашей страны.

Ранее сообщалось, что испытания начнутся с 1 октября.

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