На Марсе нашли три подземных озера 3 29.09.2020, 19:09

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фото: Esa / ATG Medialab / DLR / FU Berlin

В них могут сохраниться следы ранних форм жизни, считают ученые.

Три подземных озера обнаружены в районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс". Ранее, в 2018 году, там уже было обнаружено одно такое озеро, передает ВВС.

Поскольку наличие воды является ключевым условием существования жизни, ее открытие на любом космическом теле привлекает особое внимание. Однако, как предполагают ученые, вода в марсианских озерах настолько соленая, что в ней не выживут и самые стойкие микробы.

Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, а температуры ниже, чем в Антарктике, на его поверхности вода в жидком виде находиться не может. Озера находятся на глубине примерно полутора километров под состоящей из льда и песка полярной шапкой.

Крепкий рассол

Поскольку и там температура держится на уровне значительно ниже точки замерзания, исследователи объясняют жидкое состояние воды высоким содержанием в ней солей.

фото: Nature

Проведенные эксперименты показали, что вода, насыщенная солями магния и перхлората кальция, превращается в лед при -123 градусах.

"Эти опыты продемонстрировали, что соленые водоемы могут существовать на протяжении целых геологических периодов даже при температурах, типичных для полярных районов Марса, - говорит соавтор исследования Грациела Капрарелли из университета штата Южный Квинсленд в Австралии. - Но возникновение и сохранение таких подземных озер требует высокой солености".

Рассмотрели с орбиты

Открытие было сделано при помощи радара "Марсис" (Marsis) на борту орбитальной станции "Марс экспресс", обращающегося вокруг Красной планеты с декабря 2003 года.

фото: ESA/DLR/FU Berlin / Bill Dunford

Радар использует технологию, которая применяется для изучения подледных озер в Антарктиде, Гренландии и Канаде, адаптированную к условиям Марса.

"Самое вероятное объяснение имеющихся данных состоит в том, что интенсивность отражения от поверхности Марса возрастает в местах, где имеются обширные резервуары с жидкостью", - говорит Себастьян Лауро из университета Тре в Риме.

В 2018 году, анализируя информацию от "Марсиса", исследователи предположили существование в районе Южного полюса подземного озера протяженностью около 20 км.

Это открытие было основано на 29 замерах, сделанных в 2012-2015 годах. Сейчас международная группа исследователей, многие из которых работали и в 2018 году, дополнительно проанализировала данные еще 134 замеров за период с 2010 по 2019 год.

"Мы не только подтвердили изначальное открытие, но и нашли еще три озера меньшего размера, окружающих основное, - говорит Елена Петтинелли из университета Тре. - Из-за ограниченных технических возможностей радара и его удаленности от марсианской поверхности мы не можем с уверенностью сказать, связаны они между собой или нет".

Следы ранних форм жизни

Может ли существовать в озерах любая форма жизни, зависит от степени их солености. На Земле в сильно соленых водоемах выживает только особый тип микробов, именуемых галофилами.

"Возникновение единственного подледного озера можно было бы отнести на счет каких-то исключительных обстоятельств, например, наличия рядом скрытого под ледяной шапкой вулкана. Но открытие целой системы озер говорит о том, что их образование - процесс относительно простой и распространенный, и что такие озера, вероятно, существовали на протяжении значительной части истории Марса", - говорит научный руководитель программы "Марсис" Роберто Оросеи.

"Поэтому в них могут сохраниться следы тех форм жизни, которые имелись на Марсе, когда там имелись плотная атмосфера, более теплый климат, вода на поверхности планеты, и условия напоминали те, что были на Земле в ранний период", - считает ученый.

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