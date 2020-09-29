Петр Порошенко заразился коронавирусом

Петр Порошенко заразился коронавирусом2
- 29.09.2020, 19:37
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Пятый президент Украины лечится от коронавирусной инфекции дома.
Пятый президент Украины, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
"Получил положительный тест на COVID-19. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта – более коварная. Значительно более коварная", – написал Порошенко.
По его словам, с 29 сентября он лечится дома.