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Петр Порошенко заразился коронавирусом

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  • 29.09.2020, 19:37
  • 1,761
Петр Порошенко заразился коронавирусом
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины лечится от коронавирусной инфекции дома.

Пятый президент Украины, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта – более коварная. Значительно более коварная", – написал Порошенко.

По его словам, с 29 сентября он лечится дома.

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