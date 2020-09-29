Цены на нефть рухнули 1 29.09.2020, 19:41

2,320

Падение мировых цен на нефть ускорилось до 4-5% во вторник вечером.

Падение мировых цен на нефть ускорилось до 4-5% во вторник вечером на фоне роста опасений, связанных со спросом на сырье из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 по Минску цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 4,5%, до 40,94 доллара за баррель, ноябрьских - на 4,53%, до 40,51 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.

На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса ставит под угрозу восстановление и развитие мировой экономики, что в свою очередь может оказать давление на спрос на нефть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».