Жители минского ЖК «Каскад» дважды за день дали отпор «охотникам» за национальными флагами 29.09.2020, 19:54

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Фото: Александр Ружечка/realt.onliner.by

Как минчане встали на защиту большого бело-красно-белого флага.

Сегодня утром в Минске «делегация специалистов» снова прибыла в жилой комплекс «Каскад», чтобы снять большой бело-красно-белый флаг, натянутый между высотками, пишет («Онлайнер» https://realt.onliner.by/2020/09/29/snimali-flagi-v-kaskade).

Для проведения операции пригнали новейший автокран — едва ли не единственный в городе. Правда, выполнить задачу в полной мере у прибывших не получилось: горожане опередили их. Вечером сценарий повторился.

Утро

Сегодня во дворе жилого комплекса появились представители МЧС и силовики, а также коленчатый подъемник МЧС. Внизу остался мужчина в гражданском, который показал собравшимся жильцам удостоверение и попросил не подходить близко. Синие микроавтобусы в это время дежурили неподалеку.

Жители микрорайона говорят, что флаг, за которым приехали силовики, был виден даже из администрации Фрунзенского района и с проспекта Машерова — он располагался примерно на высоте 20 метров. Видимо, поэтому ему и уделяют столько внимания.

Когда «специалисты» начали подниматься, группа местных жителей затащила флаг в окно. После этого альпинисты решили отвязать натянутый трос, однако жильцы снова их опередили: они взялись за другой конец троса и тоже забрали его себе. После этого «делегация» уехала.

Напомним, что в начале сентября здесь произошел похожий случай: пятого числа на Скрыганова прибыли представители МЧС и силовики, а внизу собралось несколько десятков человек. Закончилась история так же.

Вскоре после того как вышка и представители власти уехали, местные жители вернули флаг на место, а также назвали один из дворов «площадью Флага», создав соответствующую метку на карте Google.

Вечер

В конце рабочего дня в «Каскад» снова прибыли «охотники» за флагами. Рядом припарковались бусы с силовиками. Сотрудники МЧС огородили территорию и начали работать, но к этому моменту жильцы снова затащили большой флаг в окно. Спасатели оборвали лишь часть троса. Также жители многоэтажки успели спрятать две растяжки, на которых держались флаги поменьше. Третью сотрудники МЧС срезали и увезли.

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