Ученые увидели «невозможные» цвета 3 29.09.2020, 20:28

6,936

иллюстрационное фото

Эти цвета недоступные человеческому глазу.

Воспринимая видимый свет в очень ограниченной области спектра, человеческие глаза не позволяют увидеть такие цвета, как желтовато-синий или красновато-зеленый. Но ученым, как пишет lenta.ua, удалось провести опыт, участники которого смогли увидеть "невозможные" цвета.

Сотрудники Стэнфордского международного научно-исследовательского института, группу которых возглавили Хьюитт Крейн и Томас Пиантанида, смогли сделать так, чтобы добровольцам удалось рассмотреть невидимые для человеческого зрительного аппарата цвета. Для этого были применены специальные изображения, на которых синие с желтыми и красные с зелеными полосы были расположены рядом друг с другом. Статья об уникальном опыте была опубликована в издании Science в далеком 1983 году.

Отслеживая движения глаз добровольцев и стабилизируя расположение цветовых полей, ученые смогли направить свет от разных цветных полос в одни и те же светочувствительные клетки сетчатки. В итоге добровольцы видели, как цвета перетекали друг в друга, создавая невозможные оттенки.

Несмотря на важность открытия, научный мир не особенно-то оценил его — на авторов эксперимента смотрели как на сумасшедших. Тем не менее, другие опыты подтвердили, что невозможные цвета действительно можно увидеть с применением специальных технологий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».