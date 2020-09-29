МИД Германии предупредил Лукашенко о последствиях 21 29.09.2020, 20:37

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Хайко Маас

Об этом Глава МИД Германии заявил, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отказ узурпатора Лукашенко от общенационального диалога в стране и насилие в отношении протестующих должны иметь последствия, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют - например, мирных демонстрантов в Беларуси. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе», - сказал Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.

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