Заико: Лукашенко не сможет поменять народ, а вот народ его - сможет! 8 29.09.2020, 20:57

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Диктатор просто должен покинуть страну.

Известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает весомым аргументом давления на действующую власть в Беларуси отзыв послов странами ЕС, пишет «Салідарнасць».

— Скажем, если все страны ЕС отзовут послов из Беларуси — это аргумент для положения власти. Ведь пока Лукашенко просто «нерукопожатый», а потом станет человеком, подпись которого ничего не стоит, — высказал предположение Леонид Заико.

Специалист рассказал и о других факторах, которые, по его мнению, могут изменить ход противостояния власти и общества.

— Противостояние может закончиться абсолютно необходимой встречей с частью номенклатуры, которая решиться создать третью силу. Это будут представители политически активных кругов, правительственного аппарата, чиновники разных уровней.

Если вы помните, в Гродно уже было нечто похожее, там пошел диалог, а потом поменяли губернатора. Однако Лукашенко может поменять губернатора, может поменять администратора, но народ он поменять не сможет, а вот народ его — сможет! — уверен Леонид Заико.

По его словам, народ Беларуси в последнее время стал «полноценным субъектом политики и фактором неожиданности для многих, в том числе тех, кто рассчитывал совершенно по-другому провести президентскую компанию».

Происходящее сейчас в стране экономист относит к процессу «переформатирования общества и власти». При этом Беларусь находится в самом начале этого процесса.

— Одной из его фаз являются противостояния, демонстрации и митинги. Вторая фаза наступает тогда, когда пойдет реальное воздействие на власть, через силовиков, которые окажутся в ситуации давления, на детей в школах, в магазинах им не будут продавать товары… И пойдет определенная дискуссия, диалог на уровне регионов, продолжится диалог на интернет-площадках в виде противодействия этому беспределу.

Главная помеха этому процессу — это сам лично Лукашенко, — полагает эксперт.

Размышляя о его будущем, Заико считает, что оставаться в Беларуси для Лукашенко неприемлемо.

— Для него сегодня главная проблема — это его безопасность. Оставаться ему здесь нет смысла. Это больно, смешно и глупо. Он просто должен покинуть страну. Его примут, например, в Китае. А в России он сможет зацепиться даже каким-то одним из руководителей «союзного государства», — высказал предположение Леонид Заико.

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