Белорусы вышли на вечерние акции протеста1
- 29.09.2020, 21:02
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Акции проходят в городах и поселках по всей стране.
Белорусы вышли на вечерние акции протеста против режима Лукашенко. Акции с национальными флагами проходят по всей стране.
Люди выстраиваются в цепи солидарности, устраивают марши, организовывают концерты и лекции.
Минск, Серебрянка
Районы Гродно
Поселок Большевик под Минском
Дзержинск, трасса М1
Минск, Чижовка
Минск, проспект Независимости
Минск, ЖК Магистр
Минск, Масюковщина