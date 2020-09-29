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Белорусы вышли на вечерние акции протеста

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  • 29.09.2020, 21:02
  • 5,733
Белорусы вышли на вечерние акции протеста

Акции проходят в городах и поселках по всей стране.

Белорусы вышли на вечерние акции протеста против режима Лукашенко. Акции с национальными флагами проходят по всей стране.

Люди выстраиваются в цепи солидарности, устраивают марши, организовывают концерты и лекции.

Минск, Серебрянка

Районы Гродно

Поселок Большевик под Минском

Дзержинск, трасса М1

Минск, Чижовка

Минск, проспект Независимости

Минск, ЖК Магистр

Минск, Масюковщина

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