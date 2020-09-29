Рейтинг мобильного интернета: Беларусь проигрывает беднейшим странам Азии и Африки 4 29.09.2020, 21:07

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Беларусь занимает место в конце рейтинга.

Международное исследовательское агентство Ookla (создатель популярного средства измерения скорости доступа в сеть Speedtest.net) подготовило рейтинг скорости мобильного интернета в разных странах. Всего в рейтинге 140 позиций, Беларусь занимает место в конце списка и проигрывает беднейшим странам Азии и Африки, передает the-village.me.

На первом месте оказалась Южная Корея: средняя скорость мобильного интернета «вниз» (на скачивание) составляет там 113,01 Мбит/сек. На втором месте Китай (111,26 Мюит/сек), на третьем — ОАЭ (прежний лидер, 111,13 Мбит/сек).

Также в первую десятку вошли Катар, Саудовская Аравия, Нидерланды, Норвегия, Канада, Австралия и Болгария.

Среднемировая скорость «вниз» составляет 34,82 Мбит/сек, «верх» — 10,99 Мбит/сек.

Беларусь ухудшила свой результат на две позиции и оказалась на 122–м месте (15,91 Мбит/сек).

Все наши соседи оказались выше: №26 – Литва (50,38 Мбит/сек), №46 – Польша (37,20 Мбит/сек), №58 – Латвия (34,07 Мбит/сек), №81 – Украина (25,63 Мбит/сек), №89 – Россия (22,83 Мбит/сек).

Выше Беларуси оказались также и бедные страны Азии и Африки: Мьянма, Ангола, Сирия, Мозамбик, Руанда, Камбоджа. На последнем, 140–м месте, — Афганистан (6,81 Мбит/сек).

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