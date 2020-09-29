В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха 9 29.09.2020, 21:36

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Международная космическая станция

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Давление на станции начало падать еще в августе.

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — заявили в агентстве.

Как отметили в «Роскосмосе», герметичность модуля будет восстановлена в ближайшее время, а ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС.

В конце августа на станции начало падать давление. В «Роскосмосе» предположили, что причина неполадки находится в американском сегменте МКС. В связи с неисправностью весь экипаж станции изолировали в российском модуле «Звезда».

В течение трех последующих суток космонавты обследовали на герметичность все модули МКС и не выявили утечки кислорода. Было решено открыть люки всех сегментов и продолжить мониторинг давления и уровня кислорода. 25 сентября в NASA сообщили, что возобновили поиски источника утечки.

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