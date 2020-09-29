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Белорусы Санкт-Петербурга выразили благодарность французскому народу за поддержку Беларуси

  • 29.09.2020, 22:04
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Белорусы Санкт-Петербурга выразили благодарность французскому народу за поддержку Беларуси

Сегодня на протест белорусы Петербурга вышли и с французским флагом.

Белорусская диаспора Санкт-Петербурга выражает благодарность французскому народу за поддержку, передает телеагрм-канал «Баста!».

Напомним, президент Франции Макрон ранее заявлял, что Лукашенко должен уйти со своего поста. А сегодня в Литве он заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

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