Белорусы Санкт-Петербурга выразили благодарность французскому народу за поддержку Беларуси
- 29.09.2020, 22:04
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Сегодня на протест белорусы Петербурга вышли и с французским флагом.
Белорусская диаспора Санкт-Петербурга выражает благодарность французскому народу за поддержку, передает телеагрм-канал «Баста!».
Напомним, президент Франции Макрон ранее заявлял, что Лукашенко должен уйти со своего поста. А сегодня в Литве он заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.