Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи 29.09.2020, 22:32

фото: AP Photo / Jacques Brinon

Мир вскоре перейдет на более экологичные энергоносители.

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 годa. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности, природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую на мировом рынке.

Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.

Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».