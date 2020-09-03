Белорусские банки сотрясает небывалый дефицит ликвидности 1 3.09.2020, 8:30

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Вымывание денег из системы приобрело катастрофические масштабы.

Процентные ставки на межбанке и на аукционах НБРБ бьют многомесячные рекорды. 28 августа аналитики агентства Fitch оценили оттоки депозитов по рейтингуемым банкам, пишут banki24.by.

В Fitch опирались на оперативные данные от банков, на которые приходилось около 60% активов банковской системы 1 июля 2020 г. Эти данные указали, что в первые 3 недели августа отток депозитов в национальной и иностранной валюте составил от 1% до 6%. Первые 3 недели августа — это период с 1 по 21 число.

При этом известно, что пик паники на валютном и депозитном рынках пришелся на рабочую неделю с 24 по 28 августа. На это указывают как статистика биржевых торгов, так и действия банков и регулятора. На неделе 24—28 августа были трижды биты рекордные объемы торгов по паре USD/BYN за период с 30 декабря 2015 года. 24 августа обороты по USD/BYN составили 94,8 млн USD, 25 августа — 109,9 млн USD, 26 августа — 112,1 млн USD 21 августа Нацбанк сообщил, что сворачивает выдачу кредитов овернайт до 15 сентября.

НБРБ объяснил это тем, что нужно «сбить всплеск рублевого кредитования, который наблюдается в последние дни». По информации регулятора «существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок».

НБРБ оставил доступными кредитные аукционы, специальные антикризисные кредиты на 3–6 месяцев и межбанк. Ставка по антикризисным кредитам приравнена к ставке рефинансирования (7,75% с 1 июля). Однако эти кредиты получают только самые уязвимые банки. Ко 2 сентября Нацбанк выдал 1,021 млрд BYN таких кредитов.

Более здоровые банки могут рассчитывать на кредитные аукционы и межбанк, где ставки на заемные ресурсы определяются соотношением спроса и предложения. Чем больше у банков дефицит ликвидности, тем выше ставки. Взлет ставок на 1-дневном межбанке начался после выборов. Если 10 августа средняя ставка составила 3,92% годовых (ниже уровня инфляции), то 21 августа подскочила до 8,79%, 28 августа — до 16,73%, а 2 сентября — до 23,67%.

Очевидно, что дефицит ресурсов на межбанке лишь усиливается. Что касается кредитных аукционов, то Нацбанк вернулся к ним после 19-месячного перерыва. Это само по себе указывает на необычность ситуации.

Стандартная периодичность проведения аукционов — раз в неделю в среду. Поначалу так и было, первые аукционы состоялись 19 и 26 августа. Но уже на прошлой неделе Нацбанк вынужденно провел аукцион в пятницу 28 августа. Последний на сегодня аукцион был организован 2 сентября. Пока нет явных признаков, что напряженность стихает, ставки на кредитных аукционах только растут.

Если 19 августа ставка отсечения заявок составила 8,25% годовых, то 26 августа — 12,5%, 28 августа — 16,1%, 2 сентября — 20%. Максимальные ставки на аукционах Нацбанка тоже увеличились кратно: 19 августа — 8,75%, 26 августа — 18%, 28 августа — 20%, 2 сентября — 27%. В общем, еще ничто не показывает, что вынос депозитов из банков прекратился или стихает.

По мнению аналитиков Fitch, у банков «риск ликвидности обусловлен в основном возможностью ограниченного доступа к иностранной валюте». Также в Fitch считают, что «валютная ликвидность от НБРБ недоступна, и его способность предоставить поддержку в иностранной валюте в случае необходимости сдерживается невысокими резервами».

Согласно Fitch для банков «возможности рефинансирования в иностранной валюте на внешних рынках в настоящее время являются неопределенными» и «внешняя валютная ликвидность остается едва достаточной для покрытия предстоящих внешних погашений». При этом у белорусских банков «внутренняя валютная ликвидность в значительной мере инвестирована в долгосрочный суверенный долг Беларуси (из которого банки были держателями 3,6 млрд USD на конец июня)».

Рейтинговое агентство Moody’s поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте у 4 крупнейших банков — Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка и БПС-Сбербанка. Аналитики Moody’s считают, что «повышенная политическая нестабильность отражается на межбанковском рынке и поведении части вкладчиков, которое увеличивает давление на банковскую ликвидность».

По мнению экспертов, скромные валютные резервы властей снижают их способность по поддержке госбанков в случае необходимости.

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