Ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 в школах 1 3.09.2020, 8:36

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Названа группа наиболее вероятных распространителей вируса.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что самыми вероятными распространителями коронавирусной болезни COVID-19 среди школьников могут быть старшеклассники.

Результаты их исследования опубликованы на сайте MedRxiv. Так, во время эксперимента ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7% из них могут возникнуть симптомы СOVID-19.

Специалисты утверждают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

Отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. Как утверждают исследователи, в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

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