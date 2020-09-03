закрыть
3 сентября 2020, четверг, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 в школах

1
  • 3.09.2020, 8:36
  • 7,823
Ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 в школах

Названа группа наиболее вероятных распространителей вируса.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что самыми вероятными распространителями коронавирусной болезни COVID-19 среди школьников могут быть старшеклассники.

Результаты их исследования опубликованы на сайте MedRxiv. Так, во время эксперимента ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7% из них могут возникнуть симптомы СOVID-19.

Специалисты утверждают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.

Отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. Как утверждают исследователи, в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции