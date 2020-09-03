Губаревич инициирует возбуждение уголовного дела против Лукашенко по статье 357 УК РБ

Губаревич инициирует возбуждение уголовного дела против Лукашенко по статье 357 УК РБ17
- 3.09.2020, 8:41
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Политик обвиняет диктатора по самой тяжелой части статьи.
Председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич пришел сегодня в Следственный комитет на допрос как свидетель по делу против Координационного совета. Он также планирует передать в Следственный комитет заявление на возбуждение уголовного дела против Александра Лукашенко за фальсификации на выборах и насилие против людей, сообщает «Радыё Рацыя».
«Статья 357 – это заговор с целью захвата государственной власти и часть 3 – это действия, которые повлекли за собой смерть людей. Это самая тяжелая часть этой статьи. И повод для возбуждения для этого есть. Это действие непосредственных подчиненных Лукашенко во время избирательной кампании, когда фальсифицировались протоколы, не допускались наблюдатели. Результаты выборов абсолютно непрозрачны. Есть десятки тысяч свидетельств», - заявил политик.
По словам Юрия Губаревича, со Следственным комитетом ему вообще не о чем разговаривать, пока не будут возбуждены дела по фактам избиений и пыток мирных демонстрантов.