Известный диджей пришел на акцию протеста в Минске с огромной колонкой 3.09.2020, 8:45

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Музыкант устроил рейв для белорусской революции.

Минский диджей Папа Бо вышел на воскресную акцию протеста с огромной колонкой. Вместе с группой поддержки он прошел по проспекту Машерова от «Корпуса» до столичной стелы, на ходу включая танцевальную музыку.

Портал tut.by уточнил у музыканта, в чем смысл акции, как на нее отреагировали минчане и ждать ли повторения.

Музыкальный перформанс ребята провели еще в воскресенье, 23 августа. Но видео акции появилось в Сети только вчера. Оно длится без малого два часа. В описании к ролику указано: «Наша мобильная саунд-система #музыкаоружие вышла на помощь ушам мирного населения Беларуси, желающего перемен, для подъема духа и поддержки чувства единения».

Tut.by созвонился с диджеем Александром Богдановым, известным как Папа Бо, и попросил рассказать, что это была за акция:

— Когда мы с друзьями выходили на первые митинги, каждый второй знакомый спрашивал у нас: «А почему нет музыки? Почему так много людей, а из колонки не валит танцевальное музло, как это было на протестах в Тбилиси?» И мы решили это как-то реализовать. Второй причиной стала наша реакция на то, как власти борются с протестующими: не только дубинками и светошумовыми гранатами, но и очень громкой военной музыкой на площадях, где включают махровую советскую эстраду. Мы решили: раз власти воспринимают громкую музыку как способ давления на мирных протестующих, нужно ответить.

Команда собрала музыкальную установку и группу поддержки — и пошла в народ. Сам Александр не видел, как реагировали горожане, потому что внимательно следил за аппаратурой. Но, признается, ожидал худшего эффекта.

— Я думал, что многие будут подходить с просьбой включить «Перемен» или «Тры чарапахі», а мы как раз договорились, что не будем включать то, что и так льется из всех колонок. Решили на ходу ловить настроение толпы и подбадривать больше не белорусской музыкой, а интернациональной танцевальной подборкой.

В трек-листе диджея были песни украинцев Alyona Alyona и Юры Бардаша, композиции группы «Аигел», Stromae, M.I.A. и других. Одна женщина пожурила музыкантов за то, что они не ставят белорусское. Хотя несколько белорусских композиций в подборке все-таки было, делится Александр. Например, группы Shuma.

— В целом, люди радовались, кричали. Когда мы останавливались, около нас сразу собирался круг, все танцевали, скандировали лозунги под техно.

— Не боялись, что вас задержат?

— В принципе, нет. С начала протестов я каждый день мысленно готов к тому, что меня могут забрать. (Смеется.) Даже не распаковываю рюкзачок [со всем необходимым при задержании]. За правое дело я готов к приему на 10−15 суток — главное, чтобы не били.

— Будете повторять подобные акции?

— Думали выйти в город 30 августа, но техническая команда разъехалась. В ближайшее воскресенье надеемся повторить, только учтем все технические ошибки, потому что в тот раз это было сделано на коленке — быстро и спонтанно.

В следующий раз, делится собеседник, команда думает провести акцию красивее и мощнее.

— Узнали, как JBL-колонки коннектятся между собой — одновременно до ста колонок. Хотим, чтобы куча народа взяла с собой «джибиэльки», чтобы все подключались к основной колонке и расходились в толпе.

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