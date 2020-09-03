В Беларуси остановилось движение в Минске и областных городах

В Беларуси остановилось движение в Минске и областных городах1
- 3.09.2020, 8:50
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Водители проводят утреннюю акцию протеста.
По данным "Яндекс.Пробки" в центральных частях Минска и областных центров серьезные проблемы с движением на дорогах, сообщает телеграм-канал "Баста!".
"Центр Минска стоит. Богдановича, Немига - якобы аварии автомобилей", - пишет минчанин.
"Логойский тракт - двигаемся со скоростью 30-40 километров в час", - говорит житель столицы.
"Гомель. Центр стоит и гудит", - сообщают гомельчане.
"У нас пробки еще больше, чем вчера", - пишут из Гродно.