В Беларуси остановилось движение в Минске и областных городах 1 3.09.2020, 8:50

29,982

ФОТО: SVABODA.ORG

Водители проводят утреннюю акцию протеста.

По данным "Яндекс.Пробки" в центральных частях Минска и областных центров серьезные проблемы с движением на дорогах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Центр Минска стоит. Богдановича, Немига - якобы аварии автомобилей", - пишет минчанин.

"Логойский тракт - двигаемся со скоростью 30-40 километров в час", - говорит житель столицы.

"Гомель. Центр стоит и гудит", - сообщают гомельчане.

"У нас пробки еще больше, чем вчера", - пишут из Гродно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.