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В Беларуси остановилось движение в Минске и областных городах

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  • 3.09.2020, 8:50
  • 29,982
В Беларуси остановилось движение в Минске и областных городах
ФОТО: SVABODA.ORG

Водители проводят утреннюю акцию протеста.

По данным "Яндекс.Пробки" в центральных частях Минска и областных центров серьезные проблемы с движением на дорогах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Центр Минска стоит. Богдановича, Немига - якобы аварии автомобилей", - пишет минчанин.

"Логойский тракт - двигаемся со скоростью 30-40 километров в час", - говорит житель столицы.

"Гомель. Центр стоит и гудит", - сообщают гомельчане.

"У нас пробки еще больше, чем вчера", - пишут из Гродно.

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