Изобретатель «Новичка»: «Навального могли отравить раствором А-242, нанеся его на одежду 7 3.09.2020, 9:09

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Владимир Углев

Эксперт прокомментировал выводы немецких специалистов.

Один из создателей отравляющего вещества класса «Новичок», экс-сотрудник ГОСНИИОХТ Владимир Углев рассказал The Insider, верит ли он заявлению немецких врачей об отравлении Навального «Новичком», как именно мог быть нанесен яд и какие предосторожности должны были принять преступники.

- Немецкие эксперты заявили, что отравляющее вещество принадлежит к классу «Новичок». Это звучит правдоподобно?

- Немецким специалистам доверяю на 100%. Из «Новичков» это может быть раствор (допустим, в диметилформамиде) твердого аналога А-234, а именно, твердого А-242, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества скрывающего симптомы (например, клофелин). А-242 по своим токсикологическим свойствам 100% аналог А-234, но так как в нормальных условиях это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, то сам по себе он практически безопасен. Именно раствором А-242 я и получил свое последнее поражение, правда, действовал быстро, опустив руку в раствор соляной кислоты. Но верхняя часть кисти отпотевала несколько лет.

- Как долго может храниться Новичок, могли ли против Навального использовать старые запасы?

- Сколько угодно долго в закрытом сосуде. На местности пока не испарится. Насчет старых запасов не могу знать, я уже 30 лет не в системе.

- Какие сложности могут возникать в обращении с «Новичком»? Если отравитель просто впрыснет спрей из баллончика, скажем, на ручку двери, каковы должны быть меры предосторожности, чтобы он не заразился сам?

- Перчатки резиновые или кожаные и затаить дыхание. После этого перчатки вместе с баллончиком надо выбросить. И чем скорее, тем лучше для исполнителя.

- Некоторые утверждают, что получив антидот заранее, человек может спокойно обращаться с «Новичком», и например, нанести его себе на руку, а потом просто поздороваться с Навальным. Насколько это правдоподобно?

- Против «Новичков» нет антидота, а как реактиватор нам был рекомендован дипироксим, но честно – не знаю, насколько он эффективен. Для нас был разработана карта, в которой в качестве антидота должны были использовать афин, но врачи во время инструктажа говорили однозначно: ничего не вкалывать, а срочно направлять к нам.

- Могут ли быть какие-то проблемы в аэропорту при транспортировке новичка? Обнаружится ли он при досмотре (если он, допустим. во флакончике из-под духов)?

- Ну раз возили, то и еще провезут. Упакуют как духи «Nina Ricci» и что – будут нюхать все духи у каждой женщины?

- Как долго «Новичок» обнаруживается в организме? Через пару дней он еще есть или же определить его можно только по тому, какое влияние он имел на организм?

- У меня есть уверенность, что если сейчас эксгумировать покойных погибших от А-230 и А-234 (того же Кивелиди, например), то найдут.

- Если допустить, что кто-то нанес «Новичок» на предмет, которого коснулся Навальный (одежда, чемодан), то сколько времени должно пройти, прежде чем другой человек может безопасно касаться тех же предметов?

- Все зависит от температуры окружающей среды. Но как долго, не знаю. Мне почему-то кажется, что Алексею его нанесли на нижнее белье (трусы, носки, майку...). Если кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же некто из полиции (мне сказали - женщина), что можно получить поражение от Навального.

- Сколько времени обычно проходит между соприкосновением с «Новичком» и его активным действием?

- Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять все зависит от дозы поступившего отравляющего вещества, которая в свою очередь зависит от величины площади соприкосновения зараженной ткани с кожей.

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