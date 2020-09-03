Британские ученые назвали препарат для пациентов с тяжелой формой COVID 3.09.2020, 9:32

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Шансы на более успешное выздоровление оказались на 93% выше.

Речь идет о стероидном препарате гидрокортизон, сообщает rbc.ru. Исследования показали, что у пациентов, принимавших его в течение недели, шансы на более успешное выздоровление намного выше, чем у тех, кто не проходил такой курс

Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. Результаты исследования опубликовал журнал американской медицинской ассоциации JAMA.

Исследование длилось с марта по июнь, в нем приняли участие 403 пациента с подтвержденным COVID-19 либо подозрением на инфекцию, которым требовалась поддержка органов дыхания или сердечно-сосудистой системы (например, искусственная вентиляция легких или лекарства для поддержания артериального давления). В результате у тех, кто в течение семи дней получал гидрокортизон, шансы на более успешное выздоровление оказались на 93% выше, чем у тех, кто не проходил такой курс.

«Теперь у нас есть несколько вариантов лечения для тех, кто в нем больше всего нуждается. Стероиды не являются лекарством, но они помогают улучшить результаты», — заявил руководивший исследованием профессор Имперского колледжа Лондона Энтони Гордон.

Это исследование лишь часть из семи клинических испытаний, в которых приняли участие 1,7 тыс. пациентов. Ученые также изучили влияние других стероидных препаратов на больных с тяжелой формой COVID-19 — дексаметазона и метилпреднизолона. И пришли к выводу, что каждый из изученных препаратов снижает риск смертности: гидрокортизон — на 31% (испытан на 374 пациентах), метилпреднизолон — на 9% (принимали девять человек), а дексаметазон — на 36% (на 1282 пациентах).

В Имперском колледже считают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустит новые рекомендации, включающие использование стероидов для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Глава Минздрава Великобритании, комментируя результаты исследования ученых, назвал их «фантастической новостью».