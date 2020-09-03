Электросети в Острошицком городке начали забастовку

Электросети в Острошицком городке начали забастовку5
- 3.09.2020, 9:42
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Рабочие обсуждают политическую ситуацию в стране.
3 сентября в филиале районных электрических сетей Минска в Острошицком Городке рабочие вышли на забастовку, сообщает Telegram-канал «Белсат». Сотрудники собрались у админздания. Один из рабочих заявил, что у них рабочее собрание по политической обстановке в стране.
К сотрудникам предприятия приехал гендиректор районных электрических сетей, уговаривает отказаться от заявлений на выход из профсоюза.