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Электросети в Острошицком городке начали забастовку

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  • 3.09.2020, 9:42
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Электросети в Острошицком городке начали забастовку

Рабочие обсуждают политическую ситуацию в стране.

3 сентября в филиале районных электрических сетей Минска в Острошицком Городке рабочие вышли на забастовку, сообщает Telegram-канал «Белсат». Сотрудники собрались у админздания. Один из рабочих заявил, что у них рабочее собрание по политической обстановке в стране.

К сотрудникам предприятия приехал гендиректор районных электрических сетей, уговаривает отказаться от заявлений на выход из профсоюза.

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