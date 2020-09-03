закрыть
3 сентября 2020, четверг, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студенты и преподаватели БГАМ требуют отставки Лукашенко

2
  • 3.09.2020, 10:25
  • 7,056
Студенты и преподаватели БГАМ требуют отставки Лукашенко

Также они требуют немедленно освободить всех политзаключенных.

Студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки подписали обращение к руководству академии с требованием отставки Лукашенко, прекращения насилия, освобождения политических заключенных, а также проведения новых выборов, сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

За ходом Всебелорусской забастовки и протестов вы можете наблюдать в специальном онлайне от Charter97.org.


популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции