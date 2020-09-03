Студенты и преподаватели БГАМ требуют отставки Лукашенко

Студенты и преподаватели БГАМ требуют отставки Лукашенко2
- 3.09.2020, 10:25
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Также они требуют немедленно освободить всех политзаключенных.
Студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки подписали обращение к руководству академии с требованием отставки Лукашенко, прекращения насилия, освобождения политических заключенных, а также проведения новых выборов, сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
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