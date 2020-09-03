Микита Микадо: Хочу, чтобы моя родина не превращалась в Северную Корею 3.09.2020, 10:44

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Микита Микадо

Белорусский предприниматель рассказал про обыски в минском офисе компании PandaDoc.

В Беларуси сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 2 сентября пришли с обыском в офис компании PandaDoc. Ранее сооснователь этой компании Микита Микадо – белорусский предприниматель, получивший особенно широкую известность после выхода фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине – создал проект по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Они уже получили 594 заявки и сделали выплаты по 26 из них, передает «Настоящее время».

Сейчас Микадо сейчас находится в США, где расположен главный офис компании. Он опубликовал в фейсбуке видеообращение, в котором подтвердил, что сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ Беларуси забрали на допрос директора минского офиса, пытаются получить доступ к телефонам и компьютерам других сотрудников.

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