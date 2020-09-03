«Сегодня я тоже хочу создать что-то новое» 3.09.2020, 11:30

Фото: tut.by

Пара, которая обручилась на акции протеста, дала интервью.

«Это наша страна — новая страна, которую мы создадим. И сегодня я тоже хочу что-то создать», — сказал Илья Гончарук, стал на колено и протянул своей любимой девушке Тане кольцо. Таня так растерялась, что в ответ смогла только кивнуть. Такое внезапное предложение руки и сердца видели те, кто 30 августа участвовал в акции протеста в Минске, на которую вышли десятки тысяч человек. Tut.by встретился с молодыми людьми и поговорил с ними об их студенческом прошлом, решении пожениться в тревожном настоящем и планах на светлое семейное будущее.

С Ильей и Таней мы встречаемся у общежития № 2 на улице Октябрьской в Минске: здесь они познакомились и провели пять счастливых лет студенческой жизни. Учились на химическом факультете БГУ: Илья — с 2012 года, Таня — с 2014-го.

На учебу ребята ходили одними дорожками, но пересеклись они по пути на хоккей.

— Это было на первом курсе Тани. С начала учебного года прошло не так много времени, старшекурсники только начинали присматриваться к первокурсницам, — улыбается Илья. — Друг позвал меня на хоккей, сказал, что с нами пойдут две девушки — Таня и ее подруга. Так мы познакомились, после этого общались, а через несколько месяцев стали встречаться.

— Помните, какое впечатление друг на друга произвели?

В ответ ребята начинают смеяться. Илья берет слово первым — говорит, что девушки показались ему «прям совсем детьми».

— Таня выглядела ну просто ребенком.

— А Ильюша показался мне очень общительным и разговорчивым. Я только привыкала к смене обстановки и вела себя очень замкнуто. Только спустя время стала чувствовать себя более уверенно.

Позже между ними возникла та самая химия, которая не поддается научному описанию и не преподается ни в одном университете.

Илья учился на специальности «химик. Преподаватель химии», Таня — на «химии лекарственных соединений». Учеба, говорят будущие муж и жена, забирала много времени: к ней они относились серьезно и добросовестно. Социальная жизнь в основном проходила в общаге, о которой у ребят остались самые теплые воспоминания.

— Мы дружили комнатами. Пока студенты тусовались в клубах, на Зыбицкой или Октябрьской, мы практически никуда не выходили. Здесь было все, что нужно: друзья, отличная компания, гитара.

После окончания университета по распределению Илья попал в Белорусский государственный институт метрологии, в котором он работает уже четыре года.

— Я хотел попасть туда еще в студенчестве. БелГИМ хоть и не химическое предприятие, но в нем есть хорошо оснащенная химическая лаборатория. Я люблю свою работу. Работодателю мое рвение тоже понравилось, поэтому меня взяли еще в начале пятого курса.

Таня после выпускного устроилась в компанию, которая производит моющие и чистящие средства медназначения.

— Я занимаюсь разработкой и контролем качества продукции, как на стадии производства, так и готовой.

Фото: tut.by

Вместе ребята уже пять лет. Разговоры о свадьбе у них возникали еще в студенчестве. Но до окончания университета жениться не планировали: для начала хотели встать на ноги.

— Мы не рассматривали ситуацию, что можем когда-нибудь расстаться. Думали только о том, куда наши отношения будут развиваться, — говорит Илья.

Хотя ссоры, конечно, были, и чаще всего — из-за ритма жизни.

— Когда я уже вышел на работу, а Таня все еще училась в университете, у нас сложились разные графики. Я приходил с работы и отдыхал, Таня возвращалась с универа и постоянно пропадала в учебе.

Окончательное и бесповоротное «женюсь!» Илья сказал себе в середине июля.

— Утром в тот день я был на тренировке, вышел на солнце, вдохнул побольше воздуха и решил: точно женюсь в ближайшее время.

Полтора месяца Илья вынашивал план, как предложить Тане стать его женой. Воображение рисовало картинки и звуки моря, но выехать за границу в этом году у пары не получалось. Когда Илья стал искать «лучшее место в стране», то понял, что это — воскресные марши в Минске.

— Это нечто волшебное для этого города. За восемь лет, что я здесь живу, ничего подобного не видел. Меня это так захватило, что подумал: нужно действовать. В пятницу вечером пошел покупать кольцо, а на воскресенье запланировал, что предложу Тане стать моей женой.

Фото: tut.by

В это время Таня ни о чем не подозревала. Даже когда Илья стал говорить о том, что хочет создать «что-то новое», она так и не поняла, к чему он ведет.

— Я за него всегда переживаю, потому что очень сильно его люблю. В тот момент я испугалась: почему он вещает на весь перекресток? И когда Илья встал на колено, я не могла произнести даже слова, поэтому просто кивнула. Мне казалось, это длится уже минут десять, хотя в реальности заняло около минуты.

В тот вечер ребята отпраздновали помолвку, а также рассказали об этом событии родным. Где она произошла, они умолчали.

Когда появилось видео момента, ребятам стали звонить знакомые, близкие и друзья. Позвонила даже начальница Тани.

— «Что ты ответила?» — спросила она. А я вообще не понимаю, о чем речь. И это была вторая волна шока. Наверное, еще сутки я ходила с ватными ногами, — говорит Таня.

Фото: tut.by

После того как видео разлетелось по соцсетям, ведущий Артемис Ахпаш предложил ребятам провести свадьбу. Также на них посыпались предложения визажистов, стилистов, музыкантов. Сами ребята до сих поверить не могут, что это происходит, очень благодарны всем, но пока они даже не определились с датой.

— Многие, наверное, осуждают такой поступок, считая это неподходящим местом для предложения выйти замуж из-за того, что происходило 9−12 августа, — предполагает Таня. — Возможно, у меня даже есть легкий стыд. Надеюсь, люди понимают: мы все очень сильно переживали за тех, кого задерживали. И это чувство осталось в глубине души.

— В воскресенье вы сказали, что хотите создать что-то новое. Какую семью вы хотите создать, на каких ценностях она будет строиться?

— В первую очередь, на уважении, — отвечает Таня. Следом берет слово Илья:

— У моих родителей на первом месте всегда стояла забота о детях, они очень много внимания уделяли нам. Меня до сих пор задевает, что они совершенно о себе не думают. Они всегда много работали, чтобы я мог получить хоть что-то, чтобы мы жили чуть лучше. Мне, наверное, хотелось бы строить семью ради детей. Мы, наверное, уже пожили ради нас.

— Уже?

— Может быть, мы не напутешествовались вдоволь, не встретили все рассветы и закаты. Но когда я думаю о семье, то в первую очередь вижу детей, а не только нас двоих.

Фото: tut.by

— Я согласна, но, если честно, впервые слышу это от Ильи, — улыбается Таня. — Мы никогда это вопрос не обсуждали. Вообще, я не представляю себе женитьбу как резкий переход, как будто что-то должно измениться в худшую или лучшую сторону. Я хочу сохранить то, что между нами есть. А это, в том числе, крепкая дружба. Я могу поделиться с Ильей всем на свете, и для меня это важно.

— А если рассуждать более глобально. В Беларуси сейчас происходят события, которых в стране никогда не было. Какой вы бы хотели видеть Беларусь в будущем?

— Для начала, чтобы общество и государственная система управления строились хотя бы на правде, чтобы ее не скрывали, — говорит Илья. — До ситуации с коронавирусом в плане гражданской сознательности я был слеп. У меня был свой уютный мирок, в котором я прекрасно жил. Все казалось таким легким, понятным и простым. Знаете, это как в школе, когда ты мечтаешь: «Вот вырасту — и буду делать то, что хочу». Так было в течение двух лет. И только с коронавирусом мы задумались, что все намного сложнее. Что нужно самому принимать решения, а не перекладывать ответственность за себя и окружающих на кого-то.

Фото: tut.by

Таня мечтает жить в стране, в которой можно свободно выражать свои мысли, взгляды и не бояться последствий за это.

— Конечно, вряд ли я хочу ситуации, когда каждый будет выходить на площадь и кричать: «Я люблю Лукашенко, а я люблю Тихановскую». Хочется, чтобы уважали тебя, твой выбор, чтобы власти слышали граждан, ради которых они работают. Сейчас только говорят о готовности к диалогу, но действий мы не видим.

— И хотелось бы чувства защищенности, — добавляет Илья.