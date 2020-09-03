Даже бабушки не могут оставаться в стороне во время белорусской революции 3.09.2020, 10:56

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Трогательная история.

История читателя Telegram-канала "Баста!" о том, как его заботливая бабушка решила не сидеть без дела.

"Расскажу вам историю про мою бабушку, - пишет житель Минска. - Звонит на днях и говорит: "Дима, скоро осень, похолодает, решила связать тебе шапку". Я поблагодарил и сказал, что теплых носков на зиму будет достаточно.

- Дима, шапка будет трендовая, - ничего себе, думаю, и где ты таких слов-то набралась?

- Какая?

- Хочу связать тебе шапку в цветах нашего флага, - и тут я понял в чем "замут" .

- Круто, бабуля.

- С тебя, Дима, два мотка ниток белого и один - красного цвета. Если твоим друзьям захочется, я и им свяжу за умеренную плату.

- Бабуля, демократия не продается, - возразил я ей.

- Так это чисто за символическую плату, ведь пенсия маленькая, а денег не хватает, да и лекарства нынче дорогие.

Договорились, что бабуля свяжет мне и двум моим друзьям новые шапки".

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