«Баста!»: Не поможет, Саша
- 3.09.2020, 11:50
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Нет больше скамейки запасных.
Гадать, кем же заменит Саша-таракан уволенных Вакульчика, Тертеля и Равкова долго не пришлось. Ими же и заменили, перетасовав между собой. Нет больше у Саши скамейки запасных. Никому не верит. Всех боится, пишет Telegram-канал «Баста!»
Да и этим кадрам доверия нет - знает, что компромат на него у каждого из них есть. Потому и перестановки - чтобы нервничали больше, связями не обрастали, заговоры не плели.
Не поможет, Саша.