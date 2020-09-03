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«Баста!»: Не поможет, Саша

  • 3.09.2020, 11:50
  • 4,201
«Баста!»: Не поможет, Саша

Нет больше скамейки запасных.

Гадать, кем же заменит Саша-таракан уволенных Вакульчика, Тертеля и Равкова долго не пришлось. Ими же и заменили, перетасовав между собой. Нет больше у Саши скамейки запасных. Никому не верит. Всех боится, пишет Telegram-канал «Баста!»

Да и этим кадрам доверия нет - знает, что компромат на него у каждого из них есть. Потому и перестановки - чтобы нервничали больше, связями не обрастали, заговоры не плели.

Не поможет, Саша.

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