ВОЗ перенесла сроки программы по всеобщему доступу к вакцине от COVID-19 1 3.09.2020, 12:16

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Планировалось, что к концу 2021 года в мире будет распределено два миллиарда доз вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перенесла сроки реализации международного механизма COVAX, целью которого служит равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса. Причина — позиция нескольких стран. В частности, США, Великобритания и Япония не спешат присоединяться к программе, а предпочитают заключать двусторонние сделки на поставки с международными корпорациями. Из-за этого крайний срок их вступления в механизм COVAX перенесли с 31 августа на 18 сентября, а дату первоначальных платежей от стран-участниц — на 9 октября. Об этом со ссылкой на документы ВОЗ сообщила газета The Financial Times, пишет znak.com.

Планировалось, что благодаря COVAX к концу 2021 года в мире будет распределено 2 млрд доз вакцины. Лекарства оплачивают 92 так называемые финансируемые страны. В итоге это дает производителям вакцины гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов, а также обеспечивает доступ бедных стран к лекарству.

По словам помощника главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангеле Симао, в сложившейся ситуации есть два варианта. Первый — это «вакцинационный национализм», когда вакцинация доступна лишь малому количеству стран, в то время как «большинство людей в мире остаются незащищенными». Второй вариант — многосторонний подход по работе с вакциной, при котором удастся защитить группы риска во всех странах. «Единственное разумное решение для стран — присоединиться [к инициативе]», — отметила Симао.

Разработка вакцины от коронавируса ведется в целом ряде стран, в том числе в Китае, США и Великобритании. Первой в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировала Россия, однако реакция на препарат оказалась неоднозначной. Так, в США усомнились в его безопасности и отказались использовать, в то время как другие страны, например, Сербия и Мексика, напротив, заинтересовались новым лекарством.

Скептически к препарату, получившему название «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), отнеслись и многие российские медики. Так, половина из 3 тыс. опрошенных заявили, что не будут делать себе эту прививку. 66% респондентов указали на недостаточное количество данных об эффективности вакцины, а 48% смутило то, что ее создали за слишком короткий срок.

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