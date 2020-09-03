Ваши персональные санкции против диктатора и его пособников 14 3.09.2020, 12:50

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Хватит финансировать преступный режим.

9 августа вы уволили старый менеджмент страны, чтобы на следующих, полностью открытых выборах придирчиво присмотреться к новому, пишет Telegram-канал NEXTA Live. Но уволенный усатый менеджер что-то попутал, и сам считает себя вашим владельцем, хозяином страны и каждого из вас. В ответ на ваши возражения – бьет, стреляет, насилует, увольняет с работы, бросает в тюрьмы. Делать это он может только благодаря своим карательным органам, пособникам в судах и исполкомах, тихарям, идеологам, ТВ-пропаганде. Война с вами и всем обществом – дело недешевое, ведется она на ваши налоги и сборы, никаких других денег у государства нет. Если вы на время сократите финансирование этой войны – бить и пытать вас станет нечем. Вы прогоните его, как и собирались, и выберете себе контролируемую вами, сменяемую власть. Как ввести санкции против Лукашенко без лишних рисков для вас? Например:

1) Не оплачивайте любые штрафы по административным нарушениям минимум 29 дней. Это ваше законное право.

Через месяц, согласно главе 15 ПИКоАП РБ, документы могут передать в Отдел принудительного исполнения. Но и в этом случае у вас будет право на оплату без пеней в течение недели. Дальше могут начать стандартную процедуру «обращения взыскания на денежные средства» – направление исполнительного листа по месту работы и т.д. Им будет сложно – Отдел принудительного исполнения перегружен, к вам может не прийти долго. За «услуги» Отдела принудительного исполнения, когда и если они до вас доберутся, вы заплатите 10% сверх суммы штрафа. Но в валюте скорее сэкономите – рубль к доллару с начала года потерял уже 25%, и падает всё быстрее.

2) Не оплачивайте ближайшую жировку (или две, если режим продержится столько). Система мер и механизмов взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги предусматривает письменное предупреждение при неоплате за два и более месяца. После получения такого предупреждения можно и заплатить. Последствия не будут серьезными при задержке до 6 месяцев – но столько режиму не протянуть. Также в нормативных актах говорится, что нарушением считается «неоплата без уважительных причин». Если нелегитимная власть им почему-то не кажется уважительной причиной, можно сослаться на кризис, в который втянул страну Лукашенко.

3) Если вы предприниматель или ИП – оцените, готовы ли вы за небольшую пеню придержать уплату различных налогов на 2-3 месяца. Месяц просрочки на каждые 1000 рублей обойдется вам в 5-7 рублей. Обсудите со своим бухгалтером комфортную для вас стратегию ограничения поддержки режима в этот решающий для страны момент – такую, когда вы минимально переплатите или даже сэкономите (девальвация же до ухода Лукашенко не остановится). Также обратите внимание на статью 48-3 налогового кодекса, «Налоговый кредит».

Возвращение наличных расчетов между собой за товары и услуги – тоже честный ответ на войну, который режим объявил вам на ваши же деньги. Оцените, какие из ваших расходов вы готовы на несколько месяцев перевести в наличные, мимо кассы.

Налоги – это финансирование гражданами правового государства, но такое у нас будет только после Лукашенко. Когда за граждан вас не считают, гражданских прав не дают, а за любую попытку их отстоять грозят тюрьмами и ОМОНом, то это не налоги – а барщина, поборы. На сэкономленные в этот период деньги поддержите родных и близких, инициативы взаимопомощи белорусов. Экономический фронт борьбы за свободу так же важен, как и любой другой. Обязательно перешлите эту памятку коллегам и друзьям!

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