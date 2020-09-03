Белорусские студенты объявили 3 сентября - днем выхода из БРСМ 42 3.09.2020, 12:59

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Как выяснилось, выйти из организации не очень просто.

В сообществе «Студенческая инициативная группа» появилась инструкция, как можно выйти из БРСМ. 3-е сентября объявлено «Чистым четвергом». Журналисты пообщались с двумя молодыми людьми, которые решили выйти из общественной организации, передает «Белсат».

Как выяснилось, выйти из Союза молодежи не очень просто. У юношей не принимают заявления или даже просто запирают двери кабинета БРСМ в университете.

Татьяна учится в БГУ, выйти из Союза думала давно: «Я вступила в БРСМ в школе, под влиянием администрации. Хотела выйти еще в 11 классе, по религиозным причинам. Но на то время не получилось. Сейчас прежде всего хочу выйти из-за политической ситуации в стране. На мое решение повлияло много факторов. Во-первых, БРСМ как организация, представляющая интересы молодежи, на практике этого не делает. Во-вторых, по моему личному мнению, БРСМ выступает с ярко выраженной идеологией в поддержку нынешней власти. В-третьих, взносы, которые мы платим, расходуются на неизвестные нужды».

Девушка рассказала, что отдать заявление не просто: «Я пыталась подать заявление несколько раз. Председатель первичной организации БРСМ моего факультета изначально пообещал его подписать. Однако после нескольких попыток мне было сказано обратиться позже. Когда я в очередной раз передала заявление на подпись, мне сказали, что оно неустановленного образца и мне нужно получить правильный образец у председателя. Сегодня, в очередной раз, мне отказали, сославшись на занятость председателя и предложили прийти через пару дней».

Кроме бюрократических сложностей, девушку старались даже отговорить и запугать какими-то выплатами: «По моему желанию выйти из организации, один из заместителей председателя спросил зачем мне это нужно и почему я так настаиваю на выходе. Создалось ощущение, что он был уверен, что сможет меня убедить.

В качестве аргументов мне сказали: «Ты же понимаешь, что ты все должна выплатить?» Что выплатить? У меня займов нет, по крайней мере я всегда платила, да и я не обязана совершать какие-либо выплаты для выхода. Однако, они думают, что это может как-то повлиять на мое решение. Они пытались еще что-то сказать, но когда я поняла, что мне на тот момент ничего не подпишут, сказала, чтобы они не переживали и ушла».

Студент БНТУ Семен решил выйти с БРСМ еще в июле: «Причин собралось достаточно много. Во-первых, позиция Союза безусловной поддержкой власти и готовность оправдать любые репрессии. Во-вторых, отсутствие реальной поддержки или мероприятий, связанных с молодежью. В-третьих, очень асимметричное финансирование со стороны Вуза – брсмщикам гораздо легче получать премии, награды, различные регалии. Однако я представитель научного вуза. По какой причине материально больше поддерживаются активисты за любые телодвижения, отчасти неудачные, а не действительно талантливая молодежь – непонятно. Вуз неспособен оплатить любую мою поездку на научную конференцию, однако всегда рад давать ежемесячные премии за малейшую активность в БРСМ.

Другой интересный пример, это формулы расчета президентских стипендий и фондов. Если посмотреть на формулу расчета баллов, то видно, что набрав максимум по научной деятельности, можно проиграть активисту с более скромной научной деятельностью».

У Семена заявление приняли сразу. Парень надеется, что его подпишут.

Согласно открытым источникам, по состоянию на 2014 год, количество членов БРСМ составляло 474 тысячи человек.

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