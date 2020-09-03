Минскому хоккейному «Динамо» объявили бойкот 25 3.09.2020, 13:08

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Фото: Tuomas Vitikainen / wikipedia.org

Финский хоккейный клуб «Йокерит» не вылетел на матч с «зубрами».

Финский хоккейный клуб «Йокерит», который должен был сегодня играть на матче Континентальной хоккейной лиги в Минске, не вылетел из Финляндии, сообщает «Трибуна» со ссылкой на газету IltaLehti.

Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Беларуси сразу же после игры.

«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», – говорится в сообщении издания.

Встреча регулярного чемпионата «Динамо» – «Йокерит» должна пройти 3 сентября в Минске. Отмечается, что финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, однако «Динамо» ответило отказом на данную просьбу.

Ранее болельщики клуба заявили, что объявят бойкот клубу, если команда будет играть в Беларуси на фоне подавления мирных протестов.

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