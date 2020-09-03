В Чехии наибольшее за день число случаев коронавируса с начала пандемии 1 3.09.2020, 13:55

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Фото: Flickr / Daniel Juřena

Зафиксирован антирекорд.

Чехия в среду зафиксировала рекордный ежедневный прирост новых случаев коронавируса с начала эпидемии - 650.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Вчера в Чехии сообщалось о 503 новых инфицированных. Отмечается, что большое количество новых инфицированных частично связано с увеличением количества проведенных тестов, в среду их сделали почти 11 000.

В Чехии с начала эпидемии всего зарегистрировано 26 423 случая коронавируса. Общее количество инфицированных в настоящее время составляет более 7000 человек.

Ранее сообщалось, что в Чехии коронавирус обнаружили у депутата парламента, бывшего министра обороны Карлы Шлехтовой. В связи с заражением 11 ее коллегам приказали оставаться в самоизоляции.

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